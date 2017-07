Autoridades matam atacante que invadiu a casa do vice-presidente do Quénia

Lusa 30 Jul, 2017, 11:35 | Mundo

O chefe da polícia do Quénia, Joseph Boinnet, anunciou que hoje pela manhã um homem foi morto a tiros na propriedade do vice-presidente, num incidente que começou no sábado.

"A situação está sob controlo", disse Boinnet.

O vice-presidente e a sua família não estavam no local no momento do ataque, que decorreu por volta do meio-dia de sábado contra a sua enorme propriedade na região de Eldoret, no noroeste do país.

Entretanto, se todos concordam que foi um ataque, cujos motivos ainda são desconhecidos, subsistem dúvidas sobre o número de atacantes, pois no sábado as primeiras notícias davam conta de uma invasão à casa de Ruto por um grupo de homens armados.

Segundo Boinnet, um assaltante armado com um facão atacou no sábado um dos polícias responsáveis pela segurança da casa do vice-presidente, que ficou gravemente ferido. O atacante pegou a arma do polícia e entrou na propriedade.

Reforços da polícia de elite chegaram rapidamente e o atacante, refugiou-se num edifício em construção perto do portão de entrada, segundo o chefe da polícia.

Entretanto, várias fontes da agência de notícia AFP garantem que um grupo armado não identificado atacou o polícia antes de entrar na propriedade.

As eleições no Quénia realizam-se a 08 de agosto, sendo o atual Presidente, Uhuru Kenyatta, candidato a novo mandato (assim como Ruto na vice-Presidência). O seu principal rival é Raila Odinga, candidato da coligação da oposição.

Raila Odinga foi primeiro-ministro do Quénia entre 2008 e 2013 e foi candidato à Presidência três vezes (em 1997, 2007 e 2013), de todas saindo derrotado.

A campanha decorre num ambiente tenso, com acusações entre os dois lados.

As eleições no Quénia, geralmente, baseiam-se menos nos programas eleitorais dos candidatos e mais nos sentimentos de pertença étnicos e geográficos.

Há 10 anos, uma onda de violência eleitoral causou mais de um milhar de mortos no Quénia, provocada por dúvidas sobre a credibilidade da reeleição de Mwai Kibaki, que venceu por pouco o seu opositor Raila Odinga.