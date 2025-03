Autoridades moçambicanas ajudaram quase 1.100 menores em casamentos prematuros

Num relatório de balanço do Governo consultado hoje pela Lusa, deste total, só a província de Nampula, no norte de Moçambique, contou com 331 crianças retiradas destes casamentos, seguindo-se Manica e Zambézia, ambas no centro, com 176 e 175 respetivamente.

Este número corresponde ainda a 156% do estimado pelo Governo para este período, que era de reunificar 705 menores com as famílias.

"Ainda neste contexto, destaca-se a assistência a 803 raparigas vítimas de uniões prematuras reintegradas na escola, de um plano de 510", refere-se no documento.

Desde outubro de 2019 que Moçambique tem em vigor a Lei de Prevenção e Combate às Uniões Prematuras, que elimina uniões maritais envolvendo pessoas com menos de 18 anos, punindo com pena de prisão até 12 anos e multa até dois anos o adulto que se casar com uma criança.

A pena é igualmente extensível a adultos que participarem nos preparativos do noivado e a qualquer adulto que aceitar viver numa união arranjada por outras pessoas, quando tenha conhecimento de que o parceiro tem menos de 18 anos.

As sanções estão igualmente previstas para funcionários públicos, líderes religiosos e líderes tradicionais que celebrarem casamentos envolvendo menores de 18 anos, caso em que o servidor público será condenado a pena de até oito anos de cadeia.

A coordenadora residente das Nações Unidas em Moçambique, Catherine Sozi, afirmou em junho do ano passado que o país africano era o quinto com maior número de uniões prematuras a nível mundial, defendendo medidas para reverter o cenário.

A representante, que é também coordenadora humanitária para Moçambique, salientou que as uniões prematuras restringem a infância, educação e o desenvolvimento pessoal das raparigas, "impondo os papéis e responsabilidades de adultos para as quais não estão preparadas".

Moçambique continua a registar uma das taxas mais elevadas de prevalência de uniões prematuras, com cerca de 48% das raparigas a casarem-se antes de atingir os 18 anos, segundo dados oficiais recentes.

Em abril do ano passado, o então Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, apontou as gravidezes precoces e as uniões prematuras como alguns dos principais desafios no caminho para a igualdade de género no país.

Estes casamentos são geralmente negociados pelas famílias e usados como estratégia para escapar à pobreza, sobretudo no meio rural.

"É crucial reconhecer que desafios persistem no caminho em direção à plena igualdade de género (...). Na área de saúde ainda persistem desafios devido à predominância de múltiplos fatores estruturais, normativos, sociais e económicos, que ocorrem em todas as fases da vida da mulher e rapariga, dificultando o seu desenvolvimento, entre os quais a gravidez precoce e as uniões prematuras", disse Filipe Nyusi, numa declaração à nação por ocasião do Dia da Mulher.