Autoridades moldovas excluem partido pró-russo Chance de eleições locais

"Anula-se a inscrição dos candidatos eleitorais nomeados pelo partido Chance nas eleições locais de 05 de novembro", anunciou em conferência de imprensa o primeiro-ministro moldovo, Dorin Recean, citado pelo portal Unimedia.

O chefe do Governo moldovo explicou que a decisão foi tomada por "razões de segurança nacional, no contexto da guerra híbrida travada pela Rússia na Moldova".

Hoje, o diretor dos Serviços de Informações e Segurança (SIS) da Moldova, Alexandru Musteata, denunciou em conferência de imprensa "atividades para influenciar processos eleitorais com o objetivo de promover os interesses do Estado estrangeiro, a Rússia, através do grupo de crime organizado liderado por Ilan Shor", o fugitivo líder pró-russo residente em Israel.

Segundo o responsável do SIS, a Rússia gastou cerca de mil milhões de lei (mais de 51 milhões de euros) em "compra de votos e ações desestabilizadoras" para apoiar os seus candidatos na Moldova.

No âmbito da disputa entre o Governo europeísta e a oposição pró-russa antes das eleições, as autoridades proibiram na segunda-feira seis canais de televisão associados a Shor, condenado pela justiça moldova a 15 anos de prisão, e bloquearam também 31 portais da Internet, a maioria dos quais controlados diretamente a partir da Rússia.