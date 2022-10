Autoridades pró-russas acusam Kiev de ataque contra ponte em Kherson

De acordo com o chefe-adjunto da ocupação russa em Kherson, Kirill Stremooussov, as tropas ucranianas bombardearam a ponte Antonovskiy, no Rio Dnipro, uma via que está a ser usada para a retirada de população., disse o responsável através do Telegram.A administração da ocupação russaMoscovo diz ter intercetado 11 desses mísseis. Cerca de dez veículos foram destruídos por este ataque, adiantam as forças russas.

A ponte Antonovskiy é uma das principais rotas de abastecimento para as forças russas no sul da Ucrânia. Moscovo argumenta que essa é a razão pela qual as forças armadas ucranianas têm interesse em atacar a infraestrutura, à imagem do que fizeram na ponte da Crimeia.

O responsável russo Kirill Stremooussov indicou que. Garante no entanto que as tropas afetas a Moscovo não vão abandonar aquela cidade, conquistada pelos russos logo no início da invasão, e que vão “resistir até ao último homem”.Nos últimos dias,, em fevereiro. É a única capital regional capturada pelos russos e faz parte de uma das regiões anexadas pela Rússia em setembro.O governador russo de Kherson, Vladimir Saldo, tinha indicado na quarta-feira que as autoridades russas esperavam a retirada de 50 a 60 mil pessoas nos seis dias seguintes.Caso se confirme, a retirada forçada de pessoas pode constituir um crime de guerra, de acordo com a definição das Nações Unidas.Na aceção da ONU, “a transferência, direta ou indireta, por parte de uma força ocupante de parte da sua própria população civil para o território que ocupa, ou a deportação ou transferência de toda ou parte da população do território ocupado”, constituem crimes de guerra.

Em março, a Ucrânia acusou a Rússia de deportar ilegalmente milhares de pessoas a partir de Mariupol, cidade devastada durante vários meses por bombardeamentos russos.







Na última terça-feira, a câmara baixa do Parlamento russo - a Duma - discutiu planos de retirada de residentes de Kherson para a Rússia. O vice-primeiro-ministro Marat Khusnullin indicou que a população retirada daquela cidade poderia receber uma nova casa e assistência financeira por parte do Governo.





De acordo com a televisão russa Vremya, cada agregado familiar deslocado poderá receber 100 mil rublos (cerca de 1.654 euros) para compensar as perdas materiais em Kherson.