Autoridades resgatam mais um empresário nos arredores da capital moçambicana

Manish Cantilal foi encontrado num cativeiro na cidade da Matola, nos arredores da capital moçambicana, numa operação dirigida pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic), indicou a fonte.

A localização do cativeiro do empresário moçambicano foi possível através de uma denúncia de um dos quatro homens detidos durante uma outra operação de resgate do filantropo Rizwan Adatia, que esteve 21 dias fechado num cativeiro no bairro de Mulotane, distrito de Boane, a 43 quilómetros do centro de Maputo.

Após as informações avançadas pelo detido na operação de resgate de Rizwan Adatia, as autoridades deslocaram-se ao local, mas só encontraram Manish Cantilal amarado.

"O Sernic ainda prossegue com as investigações. Não posso anunciar aqui, mas temos alguns elementos, algumas linhas", disse Benjamina Chaves, diretora provincial do Sernic, em declarações à imprensa.

O rapto de Manish Cantilal ocorreu em 18 de fevereiro pelas 23:00 (22:00 em Lisboa), quando o empresário "ia entrar em casa", segundo avançou a Polícia da República de Moçambique (PRM), na altura.

O grupo de quatro raptores, armados com uma pistola, intercetou Manish Cantilal momentos após estacionar na garagem da habitação e "de forma violenta colocaram-no numa outra viatura", descreveu a polícia, baseada em imagens de videovigilância recolhidas no local.

Em 2014, Manish Cantilal foi detido por suspeita de envolvimento em raptos ocorridos nas cidades de Maputo e Matola.

Acabaria por ser libertado sob caução cerca de um mês depois.

Manish Cantilal é sócio de um espaço de restauração inaugurado recentemente numa das principais avenidas de Maputo.

Desde o início de 2020, as autoridades moçambicanas registaram sete raptos, tendo dois sido resolvidos e cujas vítimas são sempre empresários ou seus familiares.