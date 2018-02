Autoridades retomam operações de busca de avião desaparecido no Irão

RTP19 Fev, 2018, 07:40 / atualizado em 19 Fev, 2018, 08:26 | Mundo

Socorristas iranianos no local do desastre aéreo ocorrido no domingo | Tasnim News Agency - Reuters

Segundo a agência oficial iraniana, as autoridades suspenderam as operações no domingo à noite devido às condições meteorológicas adversas, com neve, chuva e ventos fortes.



O voo EP3704 da Aseman Airlines, que fazia a ligação entre Teerão e Yasouj, descolou no domingo do aeroporto Mehrabad às 08h00 locais (04h30 em Lisboa) com 60 passageiros, incluindo uma criança, e seis tripulantes.



O aparelho desapareceu dos radares cerca de 45 minutos depois, quando sobrevoava uma zona montanhosa já perto do seu destino.



A organização de aviação civil iraniana calcula que o avião se tenha despenhado, mas o ponto de impacto ainda não foi localizado e também são ainda desconhecidas as causas exatas do acidente.



c/ Lusa

A Aseman Airlines indicou não estar em condições de "confirmar a morte de todos os passageiros", mas esse cenário é provável.Hoje, Teerão não avança se as condições meteorológicas na zona das buscas permitem que helicópteros possam sobrevoar. No domingo, acabaram por ficar em terra.Para dar uma ideia da tarefa que espera as equipas de busca, Irão cita um responsável local das equipas de socorro que indica que uma centena de picos deverão ter de ser explorados, informa a agência France Press.O gabinete francês de estudos e análises para a segurança na aviação civil anunciou no domingo o envio de três investigadores e conselheiros técnicos para ajudar as autoridades de Teerão no inquérito aberto para determinar as causas do acidente.