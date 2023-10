Autoridades russas prendem três advogados de Alexei Navalny

A medida foi uma tentativa de "isolar completamente Navalny", publicou o seu aliado, Ivan Zhdanov, nas redes sociais.

As buscas contra os advogados Vadim Kobzev, Igor Sergunin e Alexei Lipster fazem parte de um processo criminal com acusações de participação num grupo extremista, disse Zhdanov. Os três foram detidos após rusgas policiais e são agora formalmente suspeitos, segundo a equipa de Navalny.

Navalny, de 47 anos, é o principal adversário do Presidente Vladimir Putin, organizou grandes protestos anti-Kremlin e fez campanha contra a corrupção no regime. Está preso desde janeiro de 2021 a cumprir uma pena de 19 anos de prisão, mas, mesmo detido, tem conseguido enviar mensagens para o exterior regularmente e acompanhar as notícias.

A comunicação social independente russa reportou também rusgas ao escritório de advocacia que emprega outra advogada de Navalny, Olga Mikhailova. A advogada não se encontra atualmente na Rússia, segundo as mesmas fontes.

Navalny, atualmente na Colónia Penal 6 na região de Vladimir, a leste de Moscovo, irá ser transferido para uma outra colónia penal de "segurança especial", uma instalação com o mais alto nível de segurança no país, disse a sua porta-voz, Kira Yarmysh.

"Se não tiver acesso a advogados, irá acabar em isolamento completo, de um tipo que ninguém pode imaginar", disse Kira.

Caso os seus advogados sejam presos, Navalny não só irá perder a sua representação legal, como também a sua "única ligação" com o mundo exterior.

"As cartas nem sempre chegam e estão a ser censuradas", disse a porta-voz. Na instalação de detenção especial onde Navalny está, não são permitidas quaisquer chamadas telefónicas e quase nenhuma visita, a não ser dos seus advogados e "agora [o opositor de Putin] irá também perder acesso a isso", disse Yarmysh.

Para muitos presos políticos na Rússia, as visitas regulares de advogados - especialmente em regiões remotas - são um elo de comunicação entre si e a sua família, permitindo que os seus familiares se mantenham informados sobre o seu bem-estar, bem como denunciar e reagir a abusos por parte dos funcionários prisionais.

O líder da oposição russo foi preso em 2021,depois de retornar da Alemanha para Moscovo, onde recuperou de um envenenamento que atribuiu ao Kremlin. Desde então, foi condenado a três penas de prisão, mais recentemente sob a acusação de extremismo.

Navalny rejeitou todas as acusações políticas feitas contra si e acusou o Kremlin de o tentar manter preso toda a sua vida.

"Tal como em tempos soviéticos, não só os ativistas políticos são processados e transformados em prisioneiros políticos, como também os seus advogados", reagiu Navalny.

O aumento do regime de isolamento afeta outros presos políticos. No mês passado, Vladimir Kara-Murza, de 42 anos, político da oposição, foi transferido para uma colónia penal na Sibéria e colocado numa pequena "cela de punição", segundo os seus advogados.

Kara-Murza foi condenado por traição ao denunciar publicamente a guerra da Rússia na Ucrânia e sentenciado a 25 anos de prisão no início deste ano.

Na colónia penal onde se encontra, em Omsk na Sibéria, Kara-Murza vive em condições deploráveis: está "sozinho numa cela muito pequena", escreveu a sua advogada, Maria Eismont.

Alexei Gorinov,62, antigo membro do conselho municipal de Moscovo, cumpre pena de sete anos em condições semelhantes. Gorinov foi condenado por "divulgar informações falsas" sobre o exército, em julho de 2022.

Andrei Pivovarov, 42, é outra figura de destaque da oposição, isolado desde janeiro. Pivovarov foi condenado a quatro anos de prisão. A organização que liderava, a Rússia Aberta, assume-se como defensora dos direitos civis.