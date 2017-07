Partilhar o artigo Autoridades suspeitam de mão criminosa em incêndio no leste da China que causou 22 mortos Imprimir o artigo Autoridades suspeitam de mão criminosa em incêndio no leste da China que causou 22 mortos Enviar por email o artigo Autoridades suspeitam de mão criminosa em incêndio no leste da China que causou 22 mortos Aumentar a fonte do artigo Autoridades suspeitam de mão criminosa em incêndio no leste da China que causou 22 mortos Diminuir a fonte do artigo Autoridades suspeitam de mão criminosa em incêndio no leste da China que causou 22 mortos Ouvir o artigo Autoridades suspeitam de mão criminosa em incêndio no leste da China que causou 22 mortos