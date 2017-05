Autoridades suspeitam que bombista de Manchester não agiu sozinho

RTP 24 Mai, 2017, 09:07 / atualizado em 24 Mai, 2017, 11:07 | Mundo

As três detenções foram realizadas esta quarta-feira no sul de Manchester, explicou o porta-voz da polícia da cidade britânica. Na terça-feira tinha já sido detido um suspeito, sendo agora quatro os detidos no âmbito da investigação ao ataque de Manchester.



As detenções surgem depois das autoridades britânicas terem revelado publicamente que a polícia acredita que o atacante não agiu sozinho.



"Parece que ele não agiu sozinho", tinha dito durante a manhã a ministra Amber Rudd. "Os serviços de informações e a polícia estão a seguir todas as pistas de forma a certificarem-se que têm toda a informação". "Eles têm que nos manter seguros", afirmou a ministra em entrevista à BBC.

Atacante de Manchester



Na terça-feira, a polícia britânica identificou o atacante como sendo Salman Abedi. O bombista suicida tinha 22 anos, nasceu em Manchester e tinha pais de origem líbia.

Quando questionado sobre se Salman Abedi era já conhecido das autoridades, Rudd respondeu que os serviços de segurança seguem várias pessoas, "o que não quer dizer que prendam todos". "Era alguém que eles já tinham identificado anteriormente, mas tenho a certeza que quando a investigação terminar vamos saber mais", acrescentou.





Ainda neste entrevista à BBC, a ministra do Interior afirmou que Abedi regressou recentemente da Líbia. "Sim, penso que isso foi confirmado".





Também esta manhã, o ministro francês do Interior afirmou que as autoridades britânicas suspeitam que Salmon Abedi esteve na Síria onde se radicalizou e "decidiu avançar com este ataque".





Gérard Collomb acrescentou que Abedi tinha ligações com o auto-proclamado Estado Islâmico. Sobre se agiu ou não sozinho, o ministro francês do Interior respondeu que isso "ainda não se sabe, mas é provável" que tenha tido ajuda.

Vinte feridos em estado crítico





O atentado de segunda-feira à noite matou 22 pessoas e deixou mais de 50 feridas. Há neste momento 20 pessoas hospitalizadas em estado crítico.





"Estamos neste momento a tratar 64 pessoas", disse à Reuters Jon Rouse, reponsável britânico pelos serviçoes de saúde do país. "Dessas, aproximadamente 20 estão a receber cuidados críticos". "Têm danos nos principais orgãos, e muitos vão precisar de ajuda médica durante muito tempo".