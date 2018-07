Autoridades tailandesas prometem resgatar jovens que faltam na terça-feira

Lusa09 Jul, 2018, 16:19 | Mundo

Numa conferência de imprensa perto da gruta onde os 12 jovens e o seu treinador desapareceram a 23 de Junho, o chefe da célula de crise, Narongsak Osottanakorn, disse que as operações de resgate foram hoje suspensas às 20h00 (14h00 em Lisboa), tendo demorado menos duas horas do que no dia anterior.

A razão apontada pelo responsável prende-se com o facto de ter sido a mesma equipa de mergulhadores a executar a missão, já ciente das condições da gruta e com melhor conhecimento do caminho e dos procedimentos a executar.

Até ao momento, foram retirados da gruta oito rapazes.