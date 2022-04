Autoridades timorenses proíbem uso de portos a agências com dívidas

"A Aportil [Autoridade Portuária de Timor-Leste] identificou a existência de dívidas ao Estado acumuladas superiores a 3,5 milhões de dólares [3,2 milhões de euros], devidas pelos utilizadores dos portos", de acordo com documentação a que a Lusa teve acesso.

As primeiras ações de interdição aplicaram-se a duas agências, a Biqueli Ocean AGency e a Maritime Service Agency, que acumulam mais de metade do total de dívidas ao Estado timorense, segundo a documentação e fontes da Aportil.

A Biqueli Ocean Agency acumulava, a 08 de fevereiro, mais de 1,54 milhões de dólares (1,4 milhões de euros) e a Maritime Service Agency devia, na mesma altura, quase 840 mil dólares (772 mil euros) por taxas nunca pagas de serviços portuários.

As duas agências foram repetidamente interpeladas para pagamento das dívidas e notificadas sobre possíveis sanções, com a Aportil a deliberar, a 03 de fevereiro, a "interdição do uso dos portos", notificando da decisão a capitania do Porto de Díli.

"A Aportil convidou as entidades devedoras a assinar um compromisso de pagamento, no período máximo de 90 dias, mas informou também que a interdição de uso dos serviços dos portos nacionais para as duas empresas só pode ser levantada quando o pagamento for integralmente concluído", referiu.

Em causa está um conjunto de taxas portuárias que as agências marítimas devem pagar, em nome dos armadores que as contratam, à Aportil pelo uso dos serviços providenciados pelos portos timorenses.

A faturação das taxas de cada operação só é emitida depois da partida do navio em causa, para contabilizar o tempo de amarração ao cais do porto, devendo as agências marítimas pagar as respetivas taxas alfandegária, portuária e outros serviços prestados aos armadores e importadores.

A Aportil notou que as agências e as entidades representadas, no caso, os armadores, são "solidariamente responsáveis" pelo pagamento das taxas.

Antes de aplicar sanções, a Aportil contactou vários devedores, exigindo pagamentos antecipados ou assinaturas de acordos de pagamento, sendo que as duas maiores devedoras nunca responderam a "várias interpelações", entre 2019 e 2022, com as dívidas sempre a aumentar.

Várias agências participaram em reuniões sobre o assunto em junho de 2020, com a Biqueli Ocean Agency a apresentar reclamações sobre dívidas referentes ao período entre 2019 e 2020, quase todas indeferidas pela Aportil.

Sem solução, a Aportil acabou por distribuir em agosto de 2020 às empresas devedoras uma nota de cobrança coerciva de dívidas pendentes, a pagar até 30 de novembro de 2020.

"Ambas as agências [maiores devedoras] não efetuaram qualquer esforço adicional para pagar os montantes em dívida, continuando a sua atividade, até ao passado dia 03 de fevereiro, data de aplicação da sanção de interdição", indicou a Aportil.

As restrições acabaram por afetar pelo menos um navio, Kien Hung, com bandeira do Vietname. O navio pretendia descarregar arroz em Díli e acabou retido vários dias.

A autoridade portuária explicou ter dado às embarcações afetadas a opção de usar outras agências, pagando os montantes devidos pelos serviços específicos a essas embarcações.

No caso do Kien Hung, o navio usou outra agência, pagando uma dívida total de quase 81 mil dólares (74 mil euros), o que permitiu que atracar e descarregar em Díli.

Antes de pagar, os proprietários da embarcação escreveram a vários órgãos do Governo, a questionar a medida, acusaram a Aportil de "violação de direitos humanos pela falta de bens essenciais a bordo" e contestaram que um funcionário da autoridade tenha recusado receber pagamento em dinheiro.

A Aportil negou a falta de acesso a bens essenciais, lembrou que os pagamentos devem ser feitos através de transferência bancária e que o funcionário não podia ficar com "uma quantia superior a 80 mil dólares (73 mil euros)" durante um fim de semana.

"É lamentável que este protesto seja conteúdo de um conjunto de afirmações parciais, falsas e laterais ao problema central subjacente, tentando o armador demarcar-se do cumprimento das suas obrigações legais através de protestos à sua embaixada e aos vários órgãos de governação do Estado", salientou.

Desde a notificação final às agências e em apenas duas semanas conseguiu cobrar mais de 185 mil dólares (170 mil euros) de dívidas pendentes.

Uma outra agência, a ANL, aceitou liquidar dívidas de mais de 262 mil dólares (240 mil euros) e outra empresa devedora, a Ariana Ocean Agency, foi notificada formalmente para assinar um compromisso de pagamento de quase 250 mil dólares (229 mil euros).

