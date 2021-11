Autoridades turcas investigam publicações que questionam estado de saúde do presidente Erdogan

Na quarta-feira, a polícia turca informou através de comunicado que as 30 pessoas estão a ser investigadas por ter publicado e partilhado mensagens com a"olmus" - palavra turca que pode ser traduzida como "morto". Os suspeitos estão agora indiciados por terem difundido "desinformação e conteúdo manipulador", bem como por insulto a Erdogan.

"Identificámos a utilização do hashtag 'morte' na rede social Twitter, com referências ao nosso presidente", afirmou a Direção-Geral de Segurança no comunicado. "Através desse hashtag, identificámos 30 pessoas que consideramos que publicaram conteúdos de desinformação (…) e iniciámos os procedimentos legais necessários contra elas".







A saúde de Erdogan, de 67 anos, que está há quase duas décadas no poder, é frequentemente objeto de especulações, depois de vários vídeos divulgados nas redes sociais o apresentarem como uma pessoa enfraquecida e adoentada. Em 2011, o presidente turco fez uma cirurgia ao intestino grosso e, desde então, tem negado os rumores de que teria cancro.



Vários vídeos publicados nas redes sociais nos últimos anos mostram o chefe de Estado turco com o aspeto menos saudável, sendo possível observar, numa publicação de sexta-feira passada, Erdogan a descer escadas com aparente dificuldade.







No meio das especulações sobre o estado de saúde do presidente, a hashtag acabou por se tornar viral.

Aliados negam rumores

Não é de agora que os opositores de Erdogan alimentam os rumores sobre o seu estado de saúde alegadamente débil, mas os membros do Governo e aliados do presidente procuraram sempre pôr termo à especulação.Numa tentativa de dissipar os rumores sobre a saúde de Erdogan, os assessores presidenciais divulgaram, na quarta-feira, vídeos no Twitter onde o presidente aparecia a caminhar com firmeza, após uma viagem de avião entre Istambul e Ancara. Na publicação, o diretor de comunicação de Erdogan, Fahrettin Altun, deixou uma mensagem:

Já no mês passado, o gabinete presidencial tinha difundido um outro vídeo em que Erdogan surgia a jogar basquetebol, para travar os rumores de que estaria doente.





Sağlık için spor yapmak çok çok önemli. Ben de haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum. Harekette bereket vardır. 🏀 pic.twitter.com/7sDmQV7MSp — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 3, 2021