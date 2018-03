Avalanche nos Alpes franceses fez três mortos

RTP02 Mar, 2018, 14:15 | Mundo

Devido a uma forte tempestade de neve que afetou todo o sul do país nas últimas horas, a circulação rodoviária permanecia difícil esta manhã em várias estradas de Isére, Savoie e Haute-Savoie.



"Vários setores estão bloqueados por camiões em todas as estradas, criando bloqueios e atrapalhando a intervenção de serviços especializados", afirmavam as autoridades de Haute-Savoie.



A tempestade de neve e de gelo que tem afetado o sul francês deverá encaminhar-se agora para o norte e leste de França.



Vinte e um departamentos mantinham-se sob alerta laranja mas os serviços meteorológicos esperavam uma "nítida melhoria" a sul, apesar de permanecerem chuvas "esparsas e com tendência a granizo".