Avaliação de danos da guerra. Conselho da Europa promete segurar Ucrânia

Anton Brink Hansen - EPA

Na cimeira do Conselho da Europa, em Reiquejavique, na Islândia, discutiu-se um mecanismo para compensar os ucranianos pela agressão russa. As mensagens de solidariedade com os ucranianos foram ecoadas por todos os participantes.