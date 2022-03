Avaliação de Londres. "Invasão da Ucrânia largamente parada em todas as frentes"

, escreve o Ministério da Defesa do Reino Unido numa sequência de

Londres afirma que as forças russas estão agora a recorrer a armamento mais antigo e de menor precisão, o que deverá resultar num acréscimo de “baixas civis”.



Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/OdjSV0U43C



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/gxOTw78P0M — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 17, 2022

Os serviços britânicos de informações militares concluíram que

Moscovo continua a negar que a ofensiva na Ucrânia – “operação militar especial”, no léxico oficial do Kremlin – tenha por alvo as populações civis da antiga república soviética. O Ministério russo da Defesa insiste na afirmação de que as sucessivas vagas de bombardeamentos das últimas semanas visam a infraestrutura militar ucraniana.



Algo que o Governo de Kiev e aliados ocidentais têm vindo a desmentir repetidamente, assegurando que

22 dias de guerra. A tentativa de cerco a Kiev

A ofensiva russa teve início às primeiras horas do dia 24 de fevereiro.No assalto à capital, as tropas russas têm procurado avançar a partir do norte – a progressão mais significativa está a ser feita a oeste do Rio Dniepre, a partir de Chernobyl. Todavia,Há forças russas a noroeste de Kiev, nos subúrbios de Bucha e Irpin, a cerca de 25 quilómetros de distância. Mas ainda não conseguiram cruzar o Rio Irpin. Outra coluna russa tem procurado avançar sobre Kiev a lestem sem ter conseguido, até agora, ir além de Brovary, subúrbio a aproximadamente 20 quilómetros do coração da capital ucraniana.As chefias militares da Ucrânia dizem estar a concentrar esforços no objetivo de conservar a artilharia russa a suficiente distância para poupar o centro de Kiev.