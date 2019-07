Avaliação iraquiana de contingente português é "extremamente positiva"

Lusa31 Jul, 2019, 12:18 | Mundo

João Gomes Cravinho falava no Campo de Treino de Besmayah, na base militar `Gran Capitan`, onde está destacado o 9.º contingente português na operação "Resolução Inerente", da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos contra o grupo extremista Estado Islâmico (EI).

Durante a visita ao contingente de 30 militares portugueses, incluindo três mulheres, o ministro assistiu a uma parte do treino fornecido pelas forças nacionais e ouviu o comandante das forças iraquianas que estão a receber formação.

Gomes Cravinho disse ter tido uma "apreciação extremamente positiva", quer no âmbito da formação, quer no das relações humanas.

Os portugueses aliam uma "interlocução natural" a um "profissionalismo para ministrar a formação", disse, assinalando que o objetivo é as "forças de segurança iraquianas tomarem conta da segurança do seu país".

Trata-se de um "passo absolutamente fundamental" face à "ameaça do terrorismo, em particular do Daesh [acrónico árabe para o grupo extremista Estado Islâmico]".

O 9.º contingente chegou no Iraque em abril e parte em outubro.

Desde novembro de 2018, os militares portugueses já deram instrução a mais de 2.000 elementos do exército e da polícia federal iraquiana.