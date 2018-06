Avança projeto-lei que proíbe filmagem de soldados israelitas

RTP21 Jun, 2018, 19:08 | Mundo

O projeto-lei que passou com 45 votos a favor e 42 contra na primeira audição no parlamento consiste na proibição de filmar soldados do IDF quando o objetivo é prejudicar e desmoralizar o seu trabalho.



A lei é controversa e divide opiniões. Surge depois de vários incidentes terem sido registados nos últimos anos em que soldados foram filmados a usar força excessiva ou a abusar do poder.



Robert Ilatov, político e membro do parlamento israelita, foi quem propôs o projeto de lei, argumentando que é necessário para evitar que soldados israelitas sejam vítimas de "elementos hostis" que tentam interferir com os seus deveres.



O jornal The Times of Israel cita o projeto de lei que afirma que "em muitos casos, as organizações [contra Israel e a favor da Palestina] passam dias inteiros perto das tropas IDF e esperam impacientemente por atividades que são documentadas de forma enganosa, tendenciosa e que envergonham os soldados da IDF".



Ilatov afirma que a lei não tem o propósito de ser um entrave à liberdade de expressão, mas acrescenta que "liberdade de expressão não é anarquia".



Eyal Ben-Reuven, ex-oficial do IDF, coloca-se contra a lei: "Durante 35 anos usei orgulhosamente o uniforme IDF. Nunca senti necessidade de me esconder das câmaras, exceto por questões de segurança".



Tamar Zandberg, líder do partido político de esquerda Meretz, defende que as fotos vão continuar a ser tiradas e "a realidade é o que se deve corrigir e não tentar silenciar".



Apesar das várias diferenças de opiniões, a lei foi aprovada na quarta-feira mas ainda vai passar por algumas correções, segundo o The Times of Israel.



O projeto-lei aplica uma pena máxima de três anos a quem interferir no dever de um soldado israelita e uma pena maior até 10 anos será aplicada àqueles que publicarem imagens com a intenção de "prejudicar a segurança do Estado".