Avanço russo está a forçar Zelensky a negociar

O grau de destruição deixado pelos bombardeamentos russos, a par do elevado número de vítimas militares de ambos os lados e de civis está a pressionar as negociações.



O presidente ucraniano poderá ter de aceitar perder parte do território para poupar o resto do país.



A análise de Cândida Pinto, enviada especial da RTP a Kiev, com David Araújo.