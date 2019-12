Aves invadem aterro em Azambuja

Foto: Paula Véran / Antena 1

Às portas do município de Azambuja existe um centro de tratamento de resíduos industriais não perigosos, gerido pela empresa Triaza. No ultimo mês, a população começou a queixar-se: o mau cheiro intensificou-se e apareceram aves às centenas, sobretudo gaivotas e cegonhas, que sobrevoam o aterro e que incomodam quem vive pelas redondezas. Os terrenos à volta estão desvalorizados, e há até quem tenha dificuldade em vender a casa. As queixas não param de chegar à Câmara Municipal de Azambuja. O autarca Luís Sousa atira a responsabilidade para a CCDR, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo e para a APA - Agência Portuguesa do Ambiente. Reportagem de Paula Véran