Aviação israelita bombardeia posições militares na Faixa de Gaza

Lusa08 Dez, 2017, 21:18 / atualizado em 08 Dez, 2017, 21:19 | Mundo

Catorze pessoas ficaram feridas, segundo o Ministério da Saúde palestiniano em Gaza.



Responsáveis da segurança do enclave palestiniano disseram que os ataques atingiram alvos no norte do território.



Os confrontos aconteceram após um “dia de raiva” em que milhares de palestinianos entraram em confronto com as forças israelitas para protestar contra a decisão unilateral do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de declarar Jerusalém capital de Israel.