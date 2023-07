Aviação israelita bombardeia território sírio controlado por forças de Assad

“O inimigo israelita efetuou ataques aéreos a nordeste de Beirute, atingindo alguns pontos nos arredores da cidade de Homs”, adiantou a agência síria Sana, citando fonte militar. Terão sido intercetados mísseis nos arredores deste centro urbano e Damasco aponta para danos “materiais”.



Pouco depois das 0h00 deste domingo (22h00 de sábado em Lisboa), o Tsahal revelava, em comunicado, que havia sido disparado “um míssil antiaéreo sírio, a partir da Síria, na direção de Israel”: “O míssil parece ter explodido no ar sobre território israelita. Não foi dada qualquer instrução particular aos civis em Israel”.



Mais tarde, o Exército israelita acabou por confirmar que “aviões de combate bombardearam uma bateria antiaérea na Síria, em resposta ao disparo de um míssil antiaéreo”. Os caças israelitas “visaram outros alvos na região”.



A Força Aérea israelita desencadeou a 14 de junho um ataque nos arredores da capital síria, Damasco, ferindo um soldado. Desde o início da guerra civil síria, em 2011, Israel tem repetido as incursões aéreas contra posições do regime de Bashar al-Assad, a par de combatentes iranianos e do Hezbollah xiita libanês.

Horas depois de ser conhecido o ataque na Síria, foi anunciada a compra de um novo conjunto de 25 caças F-35, de fabrico norte-americano, para a Força Aérea de Israel.



“O Ministério da Defesa vai comprar, ao todo, 25 F-35 ao Governo norte-americano, que serão fabricados pela empresa Lokheed Martin”, indicou em comunicado o Governo israelita.



Com este contrato, avaliado em cerca de três mil milhões de dólares, o equivalente a 2,7 mil milhões de euros, a frota israelita passará a contar com 75 caças. Israel é o único país do Médio Oriente a possuir aviões de combate F-35.



O fornecimento de F-35 a Israel, por parte da Lockheed Martin, teve início em dezembro de 2016, quando chegaram ao Estado hebraico os primeiros dois caças.



c/ agências