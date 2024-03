Aviação israelita bombardeia três complexos militares do Hezbollah no Líbano

Os bombardeamentos foram dirigidos a complexos militares em Kfarkela, Naqoura e Ayta ash Shab, bem como a um posto de observação em Al-Jiam, segundo um comunicado militar de Israel.

O movimento xiita libanês Hezbollah reivindicou hoje seis ataques contra Israel, a maioria com artilharia e mísseis, mas também um com dois `drones`, contra plataformas do sistema antimísseis Cúpula de Ferro, em Kfar Blum.

As hostilidades na fronteira de Israel com o Líbano começaram em 08 de outubro, um dia depois do início do conflito que opõe Israel ao movimento islamita palestiniano Hamas, que conta com o apoio do Hezbollah.

A intensa troca de fogo causou cerca de 340 mortos, a larga maioria do lado libanês e nas fileiras do Hezbollah, que confirmou 223 baixas de combatentes, algumas registadas na vizinha Síria.

Do lado israelita são referidos 17 mortos no norte (dez militares e sete civis). Do outro lado da fronteira foram mortas pelo menos 323 pessoas, incluindo 40 membros de milícias palestinianas, um soldado libanês e 49 civis, incluindo dez menores e três jornalistas, para além dos combatentes do Hezbollah.