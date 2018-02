Avião à vista. A manobra arriscada de um drone em Las Vegas

RTP05 Fev, 2018, 10:59 / atualizado em 05 Fev, 2018, 11:01 | Mundo

O vídeo foi emitido pela filial local da cadeia televisiva norte-americana CBS. E as imagens já levaram a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) a abrir uma investigação.



Segundo o canal 8, ou Las Vegas Now, o drone envolvido neste incidente descolou de Whitney Park. O vídeo captado a partir do aparelho pilotado de modo remoto - partilhado em diferentes plataformas da internet – mostra um avião de passageiros a aproximar-se do Aeroporto Internacional McCarran.



A dado momento, o voo comercial passa sob o drone a grande velocidade e a uma distância relativamente curta. A câmara gira e continua a seguir a trajetória do avião.





Operar drones perto de aeroportos é explicitamente proibido pela FAA, assim como fazer voar estes aparelhos acima dos 121,9 metros de altitude. As multas para quem o faça podem ir de um montante equivalente a 1150 euros até 200 mil euros.



Outro dos desfechos possíveis para estes comportamentos, nos Estados Unidos, é uma pena de prisão de até três anos.



No ano passado, assinala o portal Mashable, a FAA publicou um estudo que comparava os efeitos de hipotéticas colisões entre aviões comerciais e aves ou drones com o mesmo peso: o potencial de danos dos drones superou largamente o das aves, designadamente nas estruturas das asas e nos vidros do cockpit.