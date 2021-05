Avião bielorrusso dá meia-volta após ser alertado sobre interdições no espaço aéreo francês

O voo 2869 da companhia aérea estatal bielorrussa Belavia tinha saído de Minsk e estava programado para aterrar em Barcelona na tarde desta quarta-feira. No entanto, segundo confirma oFlightradar24, o avião foi obrigado a dar meia-volta após ser alertado pela Polónia dos bloqueios impostos pelo governo francês à Bielorrússia.”, explicou o porta-voz da Agência de Serviços de Navegação Aérea da Polónia, Pawel Lukasiewicz, à agência Reuters.Os líderes da União Europeia decidiram solicitar às companhias europeias para evitarem o espaço aéreo bielorrusso, enquanto banem as transportadoras da Bielorrússia na Europa, exigindo ainda mais sanções contra o regime de Lukashenko.O jornalista, Roman Protasevich, seguia a bordo do avião que fazia a ligação entre Atenas e Vilnius quando foi intercetado e obrigado a aterrar na capital bielorrussa devido a uma alegada ameaça de explosivos a bordo. À chegada, todos os 120 passageiros foram forçados a abandonar o aparelho e o jornalista, um dos principais opositores do regime de Lukashenko, foi detido.

A companhia aérea estatal bielorrussa afirma que foi impedida de voar para a Lituânia, Letónia, França, Suécia, Grã-Bretanha, Finlândia, República Checa e Ucrânia.

Esta quarta-feira, o presidente da Bielorrússia falou pela primeira vez publicamente sobre a polémica. Alexander Lukashenko rejeita a acusação de sequestro do voo para prender o jornalista e acusa a oposição de querer levar o país para a guerra.







Lukashenko, que está a ser acusado de fraude nas eleições de 2020, diz que agiu de forma legal para proteger os passageiros da ameaça de bomba e garante que não tinha conhecimento da presença de Roman Protasevich no avião.

A Bielorrússia mergulhou numa crise política após terem sido conhecidos os resultados das eleições presidenciais, em agosto de 2020, que atribuíram a vitória a Lukashenko com 80 por cento dos votos.A oposição denunciou a eleição como fraudulenta e reivindicou a vitória nas presidenciais.

Desde então, o país testemunhou uma vaga de protestos populares para exigir o afastamento de Lukashenko, manifestações conduzidas pela oposição que têm sido reprimidas com violência pelas forças de segurança. Há registo de centenas de presos políticos.