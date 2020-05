Avião com 98 pessoas a bordo despenha-se no sul do Paquistão

Imagens transmitidas pela televisão pública do país mostram que o aparelho se despenhou num bairro residencial em Carachi, a cidade mais populosa do Paquistão.

O Airbus A320 seguia com 98 pessoas a bordo, 91 passageiros e sete membros da tripulação. O número de passageiros foi agora atualizado depois de as autoridades terem anunciado inicialmente que seguiriam 107 pessoas a bordo.

Responsáveis da autoridade de aviação civil do Paquistão referiram que existem pelo menos dois sobreviventes. As emissoras televisivas locais, por seu lado, estão a reportar que pelo menos seis passageiros, que voavam na primeira fila do avião, poderão ter sobrevivido, tendo sido já resgatados pelas equipas de salvamento

Seemin Jamali, diretor executivo do Hospital Jinnah, nas proximidades, disse ainda à Reuters que 17 corpos e seis feridos foram levados para o hospital. Não há ainda estimativas de vítimas no local onde ocorreu o acidente.

O voo tinha descolado de Lahore, a segunda maior cidade do país, e pretendia aterrar no aeroporto de Carachi. Diversas testemunhas referiram que o Airbus A320 terá tentado aterrar duas ou três vezes antes de se despenhar.

"As últimas palavras do piloto foram a informar que havia um problema técnico e na aproximação final disseram-lhe que tinha as duas pistas disponíveis. Mas o piloto indicou que queria dar a volta", disse o CEO da PIA, Arshad Malik, numa mensagem de vídeo divulgada após o acidente."É um acidente muito trágico", lamentou Malik.



O piloto terá pedido ajuda à torre de controlo, explicando na segunda tentativa de aterragem que tinha perdido os dois motores.



O exército paquistanês disse que as tropas paramilitares chegaram rapidamente ao local para prestar socorro e tentar resgatar os tripulantes. Fontes revelaram à Al Jazeera que há várias casas e carros em chamas. O presidente do município de Carachi, Wasim Akhtar, avança que há pelo menos seis casas que ficaram destruídas.

O primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, disse numa publicação no Twitter estar "chocado e triste com o acidente" e deixou a promessa de que irá instituir uma "investigação imediata".



Shocked & saddened by the PIA crash. Am in touch with PIA CEO Arshad Malik, who has left for Karachi & with the rescue & relief teams on ground as this is the priority right now. Immediate inquiry will be instituted. Prayers & condolences go to families of the deceased.