Avião com portugueses retirados de Wuhan já aterrou em França

O avião que transportava um total de 250 cidadãos europeus saiu às 23h00 da cidade chinesa que está de quarentena devido ao novo coronavírus.





Todos os 17 portugueses foram autorizados a embarcar, após as análises realizadas pelas autoridades de saúde chinesas não terem revelado sintomas do novo coronavírus, que já matou mais de 300 pessoas na China.





O avião, um Airbus A-380 fretado pelo Governo francês, partiu na quinta-feira de Portugal e fez nova paragem em Hanói, no Vietname. Chegou no sábado à noite a Wuhan, no centro da China.





A bordo estão 350 cidadãos europeus, mais de metade (180) são franceses. São cidadãos de seis nacionalidades diferentes para além de portugueses. Nenhum apresentou sintomas da infeção.





A base militar de Istres, perto da Escola Nacional Superior de Sapadores de Bombeiros (Ensosp), vai servir de abrigo aos cerca de 100 franceses que vão ficar de quarentena nas próximas duas semanas.





Os passageiros foram recebidos pela ministra francesa da Saúde. Deverão fazer uma refeição à chegada e, de seguida, os cidadãos das outras nacionalidades serão encaminhados ainda este domingo para os países de origem.





Depois de aterrarem em França, os portugueses vão passar para um C-130 da Força Aérea, que os trará até ao terminal militar de Figo Maduro ainda este domingo. A ligação entre França e Portugal vai ser acompanhada por uma equipa médica.







À chegada a Portugal, o Ministério da Saúde vai disponibilizar instalações onde os portugueses provenientes de Wuhan possam ficar em "isolamento profilático" voluntário.







O Hospital Pulido Valente, em Lisboa, e o Hospital Militar, no Porto, serão as unidades disponíveis a receber os portugueses que regressarem.