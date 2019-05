Avião comercial cai em rio nos EUA sem provocar qualquer morte

Lusa04 Mai, 2019, 08:55 / atualizado em 04 Mai, 2019, 08:55 | Mundo

De acordo com a Estação Aérea Naval de Jacksonville, um charter, com cerca de 160 pessoas a bordo, que levantou voo em Guantánamo, em Cuba, caiu no rio St. Johns na noite de sexta-feira.

O avião foi encontrado em águas rasas e não estava submerso.

Segundo as autoridades da cidade, não houve feridos graves e apenas 21 pessoas foram transportados para hospitais locais com ferimentos ligeiros.

Não se sabe ainda as razões que levaram à queda do avião.