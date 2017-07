Partilhar o artigo Avião da Air Asia regressa a terra na Austrália devido a colisão com ave Imprimir o artigo Avião da Air Asia regressa a terra na Austrália devido a colisão com ave Enviar por email o artigo Avião da Air Asia regressa a terra na Austrália devido a colisão com ave Aumentar a fonte do artigo Avião da Air Asia regressa a terra na Austrália devido a colisão com ave Diminuir a fonte do artigo Avião da Air Asia regressa a terra na Austrália devido a colisão com ave Ouvir o artigo Avião da Air Asia regressa a terra na Austrália devido a colisão com ave

Tópicos:

Air Asia, Kuala Lumpur,