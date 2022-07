Avião de carga despenhou-se no norte da Grécia

Segundo a agência, citada pela France Presse (AFP), testemunhas viram o avião em chamas e ouviram explosões.

A imprensa local afirma que o avião assegurava a ligação entre a Sérvia e a Jordânia e tinha acabado de pedir uma autorização para aterragem de emergência no aeroporto grego de Kavala, mas não conseguiu realizar a manobra a tempo.

A televisão estatal ERT noticiou que se trata de um Antonov ucraniano e que, segundo testemunhos de habitantes no local, o avião estava em chamas antes da queda.

A AFP afirma que, de acordo com as autoridades, uma quinzena de bombeiros com sete veículos de combate a incêndios dirigiram-se para o local.