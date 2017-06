Avião de combate russo expulsa caça da NATO no Báltico

Jorge Almeida - RTP 22 Jun, 2017, 19:10 / atualizado em 22 Jun, 2017, 20:23 | Mundo

O incidente aconteceu na quarta-feira sobre o mar Báltico. Segundo a agência russa TASS, um F-16 polaco, ao serviço da NATO, aproximou-se do avião que transportava o ministro russo da Defesa, Sergei Shoigu.



Poucos minutos depois, apareceu um caça russo Su-27 e balançou as asas de forma a mostrar que estava armado.







A cena foi presenciada por jornalistas que seguiam a bordo do avião do ministro, que colocaram o vídeo online do incidente.



"Como a aeronave não se identificou e não respondeu ao controlo de tráfego aéreo, os aviões de combate da NATO foram identificá-la, de acordo com procedimentos padrão. A NATO não tinha informações sobre quem estava a bordo. O comportamento do piloto russo foi considerado seguro e profissional”, disse um porta-voz da Aliança Atlântica à CNN.

Encontros Imediatos

Este incidente aéreo é mais um a juntar à lista de 30 interceções entre caças da NATO e russos desde o início do mês de junho no mar Báltico.



Dois dias antes, outro avião de combate russo Sukhoi-27 voou a menos de cinco metros de uma aeronave de reconhecimento RC-135 dos Estados Unidos. As autoridades americanas consideraram a interceção “insegura” e “errática”.







"A Rússia está certamente dentro do seu direito no espaço aéreo internacional, mas queremos que respeitem os padrões de segurança para evitar acidentes", disse então o porta-voz do Pentágono, o capitão Jeff Davis.



No último fim de semana, mais de mil soldados dos Estados Unidos e da NATO realizaram exercícios na área fronteiriça de Suwalki, entre a Polónia e a Lituânia.



Vários especialistas militares apontam este local como um provável cenário de guerra caso haja um confronto militar entre forças da Aliança Atlântica e da Rússia.