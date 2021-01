Avião de evacuação médica que aterrou em Díli imobilizado na pista

, confirmou fonte aerportuária à agência Lusa.A paragem em Díli, autorizada pelas autoridades de aviação, deveria permitir apenas o reabastecimento do avião.A operação é complexa, porque o aeroporto não conta com qualquer equipamento de remoção de aparelhos da pista, entre outras faltas de equipamento essencial de emergência.





Doente a bordo







Fonte das Nações Unidas confirmou à Lusa que a bordo do "charter" de evacuação médica está um funcionário seu destacado na Indonésia e que estava a ser retirado do país devido a vários problemas de saúde.", disse a fonte.A fonte escusou-se a confirmar se o caso do paciente está ou não relacionado com a covid-19, reiterando que estão a ser respeitadas todas as regras sanitárias de segurança.A situação levou já ao cancelamento do voo previsto para esta quarta-feira da AirNorth entre Darwin e Díli.