Avião Irão. Kiev recebeu os corpos das 11 vítimas ucranianas

Já estão em Kiev os corpos das 11 vítimas ucranianas do avião abatido no Irão. A cerimónia solene foi presidida pelo Presidente e pelo primeiro-ministro e reuniu também familiares e amigos. Das onze vítimas ucranianas, nove eram tripulantes da aeronave. Morreram na queda do aparelho 176 pessoas.