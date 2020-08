Avião partiu da Alemanha para ir buscar líder da oposição russa

O avião deixou Nuremberga, no sul da Alemanha, às 2h11 em Lisboa, de acordo com o diário Bild, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).O envio foi organizado pela organização não-governamental (ONG) alemã Cinema pela Paz, que já tinha montado uma operação semelhante para um membro do grupo musical de protesto russo Pussy Riot, Piotr Verzilov, em 2018.O presidente da ONG alemã tinha anteriormente assegurado à AFP que o Hospital de Caridade de Berlim estava pronto para receber Alexei Navalny, que se encontra em coma, em estado considerado grave, desde quinta-feira, devido a um envenenamento "intencional", segundo a sua comitiva.

Rússia não se opõe à saída







O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, garantiu na quinta-feira que as autoridades russas estão prontas para ajudar na transferência do opositor para o exterior.Por sua vez, tanto a chanceler alemã, Angela Merkel, como o presidente francês, Emmanuel Macron, já se disponibilizaram para dar asilo político a Navalny.A porta-voz do opositor, Kira Yarmysh, disse que o político terá consumido veneno no chá que bebeu ao início da manhã de quinta-feira num café do aeroporto, antes de embarcar no avião.", referiu ainda o porta-voz na rede social Twitter, acrescentando que a equipa de Navalny chamou a polícia ao hospital.

Em comunicado, a Amnistia Internacional sublinhou na quinta-feira que a administração do hospital deve fornecer "total acesso" à informação "sobre o estado de saúde e o tratamento à família e médicos que esta escolha".