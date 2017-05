Aviões norte-americanos sobrevoam península coreana em exercício militar

As autoridades sul coeranas adiantaram que o objetivo é responder às ameaças e provocações da Coreia do Norte.



O exercício acontece um dia depois do Presidente norte-americano ter revelado ao canal de televisão Bloomeberg que estaria disponível para um eventual encontro com o lider da Coreia do Norte.



A Coreia do Norte acusou entretanto os Estados Unidos de estimularem "uma guerra nuclear".