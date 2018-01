Avioneta cai e fere sete ocupantes na província moçambicana de Inhambane

Lusa04 Jan, 2018, 10:12 | Mundo

António Abreu disse que os oito ocupantes da avioneta, um Cessna, são todos sul-africanos, e o acidente aconteceu a 400 metros da pista do hotel onde as vítimas estavam hospedadas para as festas de passagem de ano.

"À distância, suspeita-se que a queda tenha sido provocada por excesso de peso, parece que o avião não chegou a levantar voo, mas as circunstâncias ainda serão apuradas pelo inquérito", declarou.

O piloto da aeronave saiu ileso do acidente e está a ser ouvido pela equipa de inquérito do INCM sobre as circunstâncias do desastre.