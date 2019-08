Aviso da China. Mísseis dos EUA na Ásia-Pacífico terão retaliação

Carlos Santos Neves - RTP06 Ago, 2019, 07:12 / atualizado em 06 Ago, 2019, 09:41 | Mundo

No sábado, o novo secretário norte-americano da Defesa, Mark T. Esper, manifestou a expectativa de ver ensaiados e instalados na região da Ásia-Pacífico, dentro de meses, mísseis convencionais de médio alcance - decisão enquadrada pelo recente abandono do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermédio, que vinculava Estados Unidos e Rússia desde os anos da Guerra Fria.



Já no domingo, foi no Twitter que Esper decidiu imputar às autoridades chinesas “um padrão perturbador de comportamento agressivo” que “desestabiliza a região”.





We stand firmly against a disturbing pattern of aggressive behavior from China that destabilizes the region. — Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) August 4, 2019

“Nova prova de unilateralismo”





A escalada da retórica belicista acompanha o agudizar do conflito comercial que opõe a Administração Trump ao regime liderado por Xi Jinping. Na terça-feira, a desvalorização do yuan propagou ondas de choque nos mercados.

c/ agências

Pequim respondeu esta terça-feira pela voz de Fu Cong, diretor do Departamento de Controlo de Armamento do Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros., advertiu Cong, que sugeriu também “prudência” aos tradicionais aliados de Washington na região: Japão, Coreia do Sul e Austrália.Questionado, em conferência de imprensa, sobre o escopo de eventuais medidas retaliatórias, o responsável chinês foi lacónico:A hipótese mais sólida para a instalação de novas baterias de mísseis norte-americanos é a Ilha de Guam, no Pacífico. “Às portas da China”, na perspetiva do Governo de Pequim.“Se instalarem mísseis sobre um pedaço de terra como Guam, isso será encarado como um gesto altamente provocador por parte dos Estados Unidos. Isso seria muito perigoso”, advertiu ainda o diretor do Departamento de Controlo de Armamento.Guam localiza-se a aproximadamente três mil quilómetros da China. Ainda assim, Fu Cong quis recuar a 1962, quando estalou, no seio da Administação Kennedy, a crise dos mísseis soviéticos instalados em Cuba – a 150 quilómetros do território norte-americano.Esta tomada de posição da China é assumida menos de uma semana depois de os Estados Unidos, pela mão da Administração de Donald Trump, terem deixado cair o tratado INF, celebrado em 1987 entre o então Presidente norte-americano, Donald Reagan, e o secretário-geral da União Soviética, Mikhail Gorbachev.O tratado visou travar a proliferação de mísseis terrestres de médio alcance, capazes de cruzar distâncias de 500 a 5500 quilómetros.“A verdadeira razão da saída americana é que esta permite que os Estados Unidos desenvolvam as suas capacidades balísticas”, sustentou o responsável chinês, rejeitando em toda a linha dois dos argumentos invocados pela equipa de Trump: a expansão do arsenal da China e alegadas violações russas da letra do tratado., com norte-americanos e russos, tendo em vista a redução de armamentos. Uma ideia agitada por Washington.“Tendo em conta a enorme lacuna entre o arsenal nuclear da China e os dos Estados Unidos e da Rússia, não é razoável, nem equitativo, esperar que a China participe em tal reunião, nesta altura”, resumiu Cong.