Azerbaijão celebra aniversário da vitória, arménios pedem demissão de PM

O Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliev, declarou 08 de novembro como "Dia da Vitória" para assinalar a tomada da estratégica cidade de Shusha pelas tropas azeris, o que esteve na origem do acordo de paz, patrocinado pela Rússia, dois dias depois.

"Restauramos a nossa dignidade. Vamos viver para sempre como uma nação vitoriosa. Se qualquer força na Arménia olhar de soslaio para nós ou se envolver em tendências revanchistas, ela irá sentir os nossos punhos", afirmou o Presidente azeri.

Como parte das comemorações de hoje, manifestantes e cadetes militares carregaram uma enorme bandeira nacional de cerca de 440 metros na capital, Bacu.

Em Erevan, milhares de manifestantes protestaram hoje nas ruas da capital para exigir a demissão do primeiro-ministro Nikol Pashinian, um ano após a assinatura de um polémico acordo com o Azerbaijão em relação ao conflito no enclave montanhoso que, em seis semanas de combates, deixou mais de 6.500 mortos.

Com a derrota militar, a Arménia cedeu ao Azerbaijão partes significativas do território dentro e em redor de Nagorno-Karabakh, o que foi visto como uma humilhação pela população arménia e gerou protestos.

Acusado como "traidor" pela oposição, Pashinian legitimou o seu poder ao convocar eleições legislativas antecipadas em junho, ganhas pelo partido que lidera e fundou em julho de 2013, o Contrato Civil.

Hoje, a pedido da aliança da oposição liderada pelo ex-presidente arménio Robert Kocharian, milhares de manifestantes, além de exigirem a demissão de Pashinian, anunciaram o "início de um movimento em todo o país", cujo objetivo é "impedir a destruição do Estado", tal como declarou Ichkhan Saghatelian, líder de um partido da coligação oposicionista.

Recentemente, vários incidentes armados mortais na fronteira entre a Arménia e o Azerbaijão levantaram o receio de um novo surto de violência entre os dois países do Cáucaso, num cenário de disputas territoriais que duram há várias décadas.

Entretanto, Pashinian e Aliyev já manifestaram disponibilidade para dar início a discussões com vista a um acordo de paz final.

Nagorno-Karabakh fica dentro do território do Azerbaijão, mas esteve sob controlo de forças étnicas arménias desde que a guerra separatista terminou, em 1994.

As hostilidades que eclodiram em setembro de 2020 marcaram a maior escalada do conflito em mais de um quarto de século.

Em 44 dias de combates, os militares azeris derrotaram as forças arménias e avançaram para o interior de Nagorno-Karabakh.

Ao abrigo do acordo que encerrou o conflito, a Rússia mobilizou quase 2.000 soldados para uma força de manutenção da paz por pelo menos cinco anos, para monitorarização do cumprimento.