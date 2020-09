Azerbaijão declara lei marcial e recolher obrigatório

"A lei marcial será introduzida a partir da meia-noite, bem como o recolher obrigatório das 21h00 as 18h00 do dia seguinte", em Baku e noutras cidades importantes do pais, bem como em áreas próximas da linha de frente de Karabakh, afirmou o porta-voz da presidência do Azerbaijão, Hikmet Hajiyev.

Os combates ocorrem regularmente entre separatistas e azeris, numa tensão permanente entre os executivos da capital da arménia, Erevan, e do Azerbaijão, Baku.

Entretanto, o Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliev, afirmou este domingo, após a escalada das tensões no enclave separatista, que Baku "não vai entregar as suas terras a ninguém" e garantiu que irá "restaurar a justiça histórica".

"Estamos na nossa terra. Não queremos a dos outros. Mas a nossa não a entregaremos a ninguém", disse o Presidente azeri.

Já o primeiro-ministro arménio afirma que o Azerbaijão "declarou guerra" ao povo arménio e pediu ajuda internacional de forma a impedir uma escalada de hostilidades na região.

"O regime autoritário [azeri] declarou novamente a guerra ao povo arménio", afirmou Nikol Pashinian, num discurso transmitido pela televisão estatal arménia.

Ainda antes da lei marcial ter sido anunciada no Azerbaijão, também a Arménia decretou a lei marcial e a mobilização geral. O chefe de Governo considera que Baku "pode começar com ações militares em direção à fronteira e recorrer a provocações para destabilizar a situação na região". Baixas civis

De acordo com o Governo azeri, os disparos a partir de Nagorno-Karabakh provocaram a morte de pelo menos cinco cidadãos, todos da mesma família.

Por seu lado, as autoridades arménias adiantaram que morreram pelo menos dez militares de Nagorno-Karabakh morreram na sequência dos ataques das tropas azeris e que pelo menos dois dos mortos - uma mulher e uma criança - são civis.

Território do Império Russo - disputado pela Arménia e Azerbaijão durante a guerra civil após a revolução bolchevique de 1917 - Nagorno-Karabakh é uma região habitada maioritariamente por arménios. Foi anexada por Josef Estaline à República Socialista Soviética do Azerbaijãoem 1921, tendo obtido, a partir de 1923, um estatuto autónomo.

Em 1988, ainda sob o controlo da URSS, é desencadeada uma violência interétnica entre o Azerbaijão, de maioria muçulmana, e a Arménia, de maioria cristã. Três anos mais tarde, em 1991, Nagorno-Karabakh proclama unilateralmente a independência de Baku, com o apoio de Erevan, já durante a desagregação da União Soviética.

Após o fim da URSS, o Exército soviético abandonou a região, deixando as armas para trás, o que conduziu a uma escalada do conflito, marcado por duas grandes ofensivas das forças arménias em 1992 e 1993. Mais de 30 mil pessoas morreram e milhões fugiram.

Só em 1994 entrou em vigor um acordo de cessar-fogo, mediado por Moscovo, numa altura em que a Arménia controlava cerca de um quinto do território do Azerbaijão, incluindo Nagorno-Karabakh.

Erevan e Baku acusam-se mutuamente de ter desencadeado violentos combates pelo controlo desta região separatista situada no Azerbaijão, mas sob tutela arménia desde o início dos anos 1990.

A União Europeia, o Conselho Europeu, a Rússia, a França e a Alemanha já lamentaram os confrontos e pediram a cessação imediata das hostilidades, bem como o regresso à mesa de negociações.

Por seu lado, a Turquia já manifestou "apoio total" ao Azerbaijão na disputa contra a Arménia, disponibilizando quaisquer equipamentos militares que Baku venha a solicitar.

