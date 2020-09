Azerbaijão lança contraofensiva contra separatistas arménios em Nagorno-Karabakh

Segundo o Ministério da Defesa arménio, que apoia os separatistas, dois helicópteros do Azerbaijão foram abatidos.

Por seu lado, o Azerbaijão disse ter lançado uma "contraofensiva" após um ataque dos separatistas e informou que apenas um helicóptero foi abatido.

"No início desta manhã, o lado azerbaijanês lançou ataques bombistas ao longo de toda a linha de contacto. Também estão a bombardear Stepanakert (a capital). Pedimos à população que se proteja", disse o porta-voz da presidência separatista na sua página da rede social Facebook.

Nagorny Karabakh é uma região separatista do Azerbaijão, povoada principalmente por arménios e apoiada pela Arménia.

Foi o cenário de uma guerra no início dos anos 90, na qual morreram 30.000 pessoas, e desde então as autoridades azeris têm tentado recuperar o seu controlo, se necessário pela força, enquanto as conversações de paz permanecem num impasse há vários anos.

Os combates ocorrem regularmente entre separatistas e azerbaijaneses, bem como entre Yerevan e Baku.

Em 2016, os graves confrontos armados quase degeneraram numa guerra em Karabakh e, em julho de 2020, registaram-se igualmente combates entre arménios e azerbaijaneses na sua fronteira.

A porta-voz do Ministério da Defesa arménio, Chouchane Stepanian, disse que as forças arménias de apoio aos separatistas tinham abatido "dois helicópteros e três `drones` [veículos aéreos não tripulados] do Azerbaijão (...) e que os combates continuam".

"As forças armadas de Karabakh têm até agora frustrado os planos [do Azerbaijão], infligindo pesadas perdas" ao adversário, disse o Ministério da Defesa da região separatista.

Por seu lado, o Ministério da Defesa do Azerbaijão afirmou numa declaração que tinha lançado uma "contraofensiva em toda a linha da frente", a fim de "pôr termo às atividades militares das forças armadas arménias e garantir a segurança da população civil".

Segundo este ministério, apenas um helicóptero tinha sido abatido e a sua tripulação estava sã e salva. E terão sido destruídas 12 baterias antiaéreas.