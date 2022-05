Azovstal. Rússia anuncia cessar-fogo para os próximos três dias

A Rússia acaba de anunciar um cessar fogo de três dias, a contar a partir de amanhã, na fábrica de Azovstal. O objectivo é permitir a retirada de civis na cidade de Mariupol. As tropas russas já terão entrado na fábrica.