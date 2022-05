Azovstal. Rússia anuncia três dias de cessar-fogo

Foto: Alexander Ermochenko - Reuters

A Rússia anunciou um cessar-fogo de três dias, a contar a partir desta quinta-feira, na fábrica Azovstal. O objectivo é permitir a retirada de civis da cidade de Mariupol. As tropas russas já terão entrado no complexo siderúrgico.

O autarca da cidade admite ter perdido as comunicações com os soldados ucranianos. No local podem estar mais de mil militares ucranianos e cerca de uma centena de civis, incluindo dezenas de crianças refugiadas.