Bachar al-Assad e oposição síria falham acordo para troca de prisioneiros

A oposição explicou que Damasco resistiu a aceitar a proposta para que os seus representantes possam ter acesso às prisões, para verificar as condições em que se encontram os prisioneiros e o seu número exato.

Os dois lados também não conseguiram chegar a acordo sobre o acesso ininterrupto da ajuda humanitária a zonas cercadas, durante as negociações que decorreram em Astana, capital do Cazaquistão, com a mediação da Rússia, Turquia e Irão.

Também não houve avanços sobre a retirada de minas e um possível cessar fogo em todo o território sírio, com exceção das zonas controladas pelo autoproclamado Estado Islâmico e pela Frente de Conquista do Levante.

As negociações de hoje deveriam servir como uma plataforma de entendimento para avançar com uma solução política nas negociações de paz convocadas para 28 de novembro, em Genebra, pelo mediador da ONU, Staffan de Mistura.

No final do encontro, os participantes, em comunicado, reiteraram a sua disposição para continuar a combater o terrorismo no país.

O documento acrescenta ainda que pretendem "reforçar e apoiar o regime de cessar-fogo", mas não ficou acordado nenhum plano em concreto.

O comunicado salienta a "redução significativa da violência" como resultado da criação de quatro zonas desmilitarizadas, que foi a principal conquista da anterior ronda de negociações.