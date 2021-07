BAD disponibiliza 37ME para resiliência face a mudanças climáticas em Moçambique

"O nosso conselho de administração acaba de aprovar um investimento de 44 milhões de dólares para resiliência climática e agricultura nas províncias de Inhambane e Gaza [no sul de Moçambique]", disse Pietro Toigo, representante do BAD em Moçambique.

O representante do BAD falava após um encontro com o Governo da província de Inhambane, também no sul de Moçambique.

Segundo Pietro Toigo, o valor é destinado a projetos que serão implementados por cinco anos pelo Instituto Nacional de Gestão do Risco de Desastres (INGD) de Moçambique, com destaque para a capacitação de pequenos agricultores "na adoção de técnicas e tecnologias para resiliência climática", além de reduzir perdas pós colheita.

"O [montante] irá financiar também projetos de infraestruturas de gestão de recursos hídricos", acrescentou Toigo.

Moçambique é considerado um dos países mais severamente afetados pelas mudanças climáticas no mundo, enfrentando ciclicamente cheias e ciclones tropicais.

Na época chuvosa 2020-2021 Moçambique foi assolado por eventos climatéricos extremos com destaque para a tempestade Chalane e os ciclones Eloise e Guambe, além de outras semanas de chuva intensa e inundações.

As intempéries provocaram pelo menos 96 mortes, afetaram 676.314 pessoas e causaram ainda 150 feridos, de acordo com dados do Governo.

O período chuvoso de 2018/2019 foi dos mais severos de que há memória em Moçambique: 714 pessoas morreram, incluindo 648 vítimas de dois dos maiores ciclones (Idai e Kenneth) de sempre a atingir o país.