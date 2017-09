Bagdad quer que Curdistão entregue controlo de fronteiras ao governo central

Lusa24 Set, 2017, 22:07 | Mundo

Solicitou ainda aos países vizinhos e à comunidade internacional que trate "exclusivamente" com o governo central iraquiano as questões relacionadas com os postos fronteiriços e com o petróleo, segundo um comunicado do gabinete de informação do primeiro-ministro, Haidar al Abadi.

Na nota, que foi emitida após uma reunião do Conselho de Ministros para a Segurança Nacional liderada por Al Abadi, o gabinete sublinhou que estes postos fronteiriços pertencem ao governo federal e que o petróleo é "uma riqueza de todo o povo iraquiano, segundo a Constituição".

O Governo não especificou na nota que medidas tomará no caso das autoridades curdas se negarem a entregar esses postos e aeroportos, tendo em conta que todas as forças de segurança presentes no Curdistão iraquiano respondem diretamente ao governo regional.