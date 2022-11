Bagdade condena bombardeamentos iranianos contra o Curdistão iraquiano

"O governo do Iraque rejeita completamente e expressa a sua forte condenação do bombardeamento iraniano com `drones` (veículos aéreos não tripulados) e mísseis contra a região do Curdistão", disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros, num comunicado.

As autoridades de Bagdade garantiram ainda que o seu "território não deve ser uma base utilizada para prejudicar os países vizinhos", de acordo com o comunicado.

O Irão voltou hoje a bombardear grupos de oposição curda iraniana instalados no vizinho Curdistão iraquiano, matando um combatente destas fações, acusadas por Teerão de instigarem protestos no país.

Os ataques com mísseis e `drones` aconteceram uma semana depois de Teerão ter realizado ataques semelhantes contra estes grupos, instalados há décadas na região autónoma do Curdistão, no norte do Iraque.

O Iraque também reiterou que "os repetidos ataques" do Irão e da Turquia no norte do país, onde estão localizadas fações curdas e partidos contrários a Teerão e Ancara, "representam uma violação da soberania do Iraque".

Já a 14 de novembro, bombardeamentos semelhantes contra grupos de oposição curdos iranianos causaram um morto e oito feridos no Curdistão iraquiano. Também tinham ocorrido ataques mortíferos a 28 de setembro.

As autoridades iranianas acusam estes grupos de oposição, há muito na sua mira, de instigarem a agitação no Irão, que enfrenta manifestações desde a morte, a 16 de Setembro, da jovem curda iraniano Mahsa Amini, detida pela polícia em Teerão.