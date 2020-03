Bairro da capital indiana isolado após contágios em reunião religiosa

A polícia da Índia ainda disse hoje que centenas de pessoas, muitas delas estrangeiras, levaram o vírus para várias outras partes da Índia depois de participarem numa cerimónia numa mesquita no bairro de maioria muçulmana de Nizamuddin Oeste.

Os paramédicos transportaram centenas de fiéis muçulmanos para as instalações de quarentena mais próximas.

As autoridades dizem que pelo menos 300 pessoas têm sintomas da covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus.

Autoridades de outros estados indianos apressaram-se a colocar em quarentena as pessoas que compareceram à reunião na mesquita de Nizamuddin Oeste em Nova Deli.

A Índia tem 1.200 casos confirmados do novo coronavírus em todo o país, incluindo 32 mortes, um quarto das quais relacionadas com esta reunião realizada em Nizamuddin.

O confinamento nacional de 21 dias, que começou na semana passada, resultou na suspensão de comboios e serviços de companhias aéreas, mantendo 1,3 mil milhões de indianos em casa, exceto para deslocamentos a locais como supermercados ou farmácias.

O número total de casos conhecidos na Índia é pequeno em comparação com os Estados Unidos, Itália e China, mas especialistas em saúde dizem que a Índia pode estar a semanas de distância de um grande aumento que pode sobrecarregar seu sistema de saúde pública, que já está sobrelotado.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 750 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 36 mil.

Dos casos de infeção, pelo menos 148.500 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 413 mil infetados e mais de 26.500 mortos, é aquele onde se regista atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 11.591 mortos em 101.739 casos confirmados até hoje.