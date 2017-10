Baixa Saxónia: resultado eleitoral complica contas de Merkel

RTP16 Out, 2017, 11:18 | Mundo

O SPD teve de recear até ao último instante a perda desse bastião tradicional da sua influência. No final da tarde eleitoral, ficou claramente à frente do rival democrata cristão, com uma vantagem de 3,3 pontos percentuais e aumentou mesmo a sua votação, em 4,3 por cento, relativamente às eleições anteriores.



Mas é uma vitória ambivalente. Por um lado, permitiu ao líder federal social-democrata viajar para Hannover, com alguma coisa para festejar. Martin Schulz, grande perdedor das eleições federais de há três semanas, pôde agora fazer-se fotografar ao lado do chefe do Governo regional cessante, Stephan Weil, em pose de vitória.



Por outro lado, a vitória social-democrata também tem um sabor amargo, porque equivale a mais um degrau descido na sua hegemonia regional, num contexto de polémicas em que Weil não podia sair prestigiado. A mais essa descida corresponde o estreitamento das opções políticas disponíveis. Até aqui, o SPD governava em coligação com os Verdes. Agora, a descida dos Verdes, superior à subida do SPD, tornou essa opção aritmeticamente inviável. Será preciso acrescentar um terceiro à coligação ou, em alternativa, procurar uma fórmula completamente nova.

Votações em percentagem



SPD - 36,9

CDU - 33,6

Verdes - 8,7

FDP - 7,5

AfD - 6,2

Linke - 4,6

A Esquerda (Die Linke) está automaticamente excluída de qualquer coligação, não só devido à recusa de alianças à esquerda por parte do SPD, mas também, no caso específico da Baixa Saxónia, por ter ficado quatro décimas percentuais abaixo da fasquia de cinco por cento exigida para a entrada no parlamento regional. A subida de votação que obteve, de 1,5 por cento, não foi suficiente.



A extrema-direita (AfD), apesar da sua estreia triunfal e da sua entrada no parlamento saxão, também não é considerada por nenhum outro partido como interlocutor ou possível parceiro.



Aritmeticamente seria possível uma "coligação semáforo": vermelha para os social-democratas, amarela para os liberais (FDP) e verde. Mas, até ver, os liberais rejeitam categoricamente essa fórmula. O secretário-geral da FDP na Baixa Saxónia, Gero Hocker, declarou: "Rejeitamos o semáforo a 100 por cento".



Apesar do recuo eleitoral que sofreram (2,4 por cento), os liberais negam-se a ser "palafreneiros para a continuação da política vermelha-verde". E, por agora, mostram-se insensíveis aos insistentes apelos ao diálogo por parte de social-democratas e verdes.

Coligações possíveis



"Semáforo" - SPD, FDP, Verdes

"Grande Coligação" - SPD, CDU

"Jamaica" - CDU, FDP, Verdes

Os verdes, que entretanto discutem a nível federal uma coligação com os mesmos liberais e com a CDU, invocam essa sua disponibilidade para exigir dos liberais saxões outro tanto a nível regional. O deputado federal verde Jürgen Trittin fez notar: "Se nós, verdes, nos comportássemos a nível federal como a FDP se comporta na Baixa Saxónia, não haveria sondagens sobre a 'coligação jamaica'".



Mas a FDP da Baixa Saxónia aceitaria discutir com os verdes essa outra opção aritmeticamente possível no Land que é a "coligação jamaica": negra (CDU), amarela (FDP) e verde, como as cores da bandeira jamaicana.



O mesmo líder liberal Gero Hocker nega que haja sobre essa fórmula "um 'não' claro", embora admitndo que ela "não é precisamente a coligação que que neste momento está mais em voga na Baixa Saxónia".



Com efeito, o problema desta fórmula, preferível para os liberais, é que ela seria praticamente suicidária para os verdes, que sairiam da aliança com os social-democratas para se colocarem sob a condução do partido que tiveram até agora como principal oposição (a CDU) e daquele que têm como principal concorrente eleitoral (a FDP).



Ainda por cima, tratar-se-ia de uma "geringonça" à direita, mas sem o cimento aglutinador que significa noutras situações a rejeição unânime do partido mais votado pelos vencidos adicionáveis numa maioria com projecto comum. Neste caso, o SPD não é um vencedor rejeitado em todo o restante espectro partidário.



Resta, portanto, a "Grande Coligação" entre SPD e CDU, para já dificultada pela dureza das acusações emitidas em ambiente de campanha, e também pelo recente fracasso dessa mesma fórmula a nível federal. Resta saber se a inviabilidade política de uma "coligação jamaica" na Baixa Saxónia irá contaminar as tentativas de chegar a uma fórmula desse tipo a nível federal, e se irá manter-se a recusa do SPD a uma coligação federal com Angela Merkel.