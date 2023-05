Bakhmut. Kiev afirma ter recuperado terreno, Moscovo nega

. As nossas forças de defesa avançaram dois quilómetros junto a Bakhmut”, avançou o vice-ministro ucraniano da Defesa, Ganna Malyar, nas redes sociais.Já o chefe do grupo mercenário Wagner, Yevgeny Prigozhin, que combate do lado russo, acusou as tropas de Moscovo de abandonarem posições em torno de Bakhmut.“Os territórios que temos vindo a conquistar há muitos meses à custa do sangue e as vidas dos nossos irmãos de armas, percorrendo dezenas ou centenas de metros por dia, estão agora a ser abandonados, praticamente sem luta, por aqueles que deveriam segurar os nossos flancos”, acrescentou o líder do grupo Wagner.“As declarações individuais no Telegram sobre um ‘avanço’ em vários pontos da linha da frente não correspondem à realidade”, afirmou em comunicado o Ministério russo da Defesa.

O comunicado acrescenta que “a situação geral de operações militares especiais está controlada”, usando o termo russo para designar a invasão.

Contraofensiva



O Ministério russo da Defesa afirmou ainda ter impedido vários ataques ucranianos, na quinta-feira, e que está em curso uma batalha perto de Malynivka, no leste de Donetsk, que envolve forças áreas e de artilharia.A BBC avança que Sasha Kots, correspondente de guerra pró-Kremlin, revelou que a tão esperada contraofensiva ucraniana tinha começado.Segundo Kots, que cita fontes “fidedignas” os tanques ucranianos estavam a circular de Kharkiv em direção à fronteira com a Rússia.Outro correspondente de guerra russo, Alexander Simonov, escreveu no Telegram que “as forças ucranianas tinham conseguido penetrar perto da aldeia de Bohdanivka, perto de Bakhmut, ocupando vários quilómetros de terreno”.Já o analista militar ucraniano Oleksandr Musivenko afirmou que Kiev reconhece que a contraofensiva prevista “pode não derrotar a Rússia em todas as áreas ocupadas”.Musivenko afirmou à rádio ucraniana NV que existe a possibilidade de a guerra se prolongar até ao próximo ano. “Tudo depende da evolução das batalhas. Não podemos garantir como a contraofensiva de vai desenvolver”.

As autoridades ocidentais estimam que entre 20 e 30 mil soldados russos tenham ficado feridos ou perdido a vida em Bakhmut, também as Forças Armadas ucranianas pagaram um preço elevado.





Esta sexta-feira, o presidente da câmara de Melitopol, que está exilado, relatou uma grande explosão no centro da cidade no sudeste da Ucrânia, ocupada pelas tropas russas desde o início da invasão. Segundo a BBC, a causa da explosão não é conhecida.Na quinta-feira, a Força Aérea ucraniana efetuou 14 ataques contra forças e equipamentos militares russos. Além dos ataques aéreos, a Ucrânia afirmou ter destruído noverussos e efetuado ataques bem-sucedidos a dezenas de alvos militares – incluindo unidades de artilharia, um armazém de munições e equipamento de defesa aérea.O grupo de reflexão, sediado nos Estados Unidos, afirmou que o facto de o Ministério russo da Defesa ter reconhecido “os contra-ataques ucranianos com uma rapidez incaracterística” - ao negá-los – indicava “um aumento de pânico”.Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, a 24 de fevereiro de 2022, milhares de civis e combatentes foram mortos ou feridos, cidades e vilas ficaram destruídas nos combates e cerca de 8,2 milhões de ucranianos foram registados como refugiados na Europa, 2,8 milhões dos quais na Rússia.