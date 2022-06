Baku e Washington discutem fornecimento de gás do Azerbaijão à Europa

Segundo um comunicado divulgado pela presidência do Azerbaijão, durante a reunião foi destacado o papel do país para a diversificação no fornecimento de gás à Europa e discutido um aumento das exportações nesse sentido.Baku agradeceu a Washington o apoio norte-americano a "projetos energéticos globais" do país, incluindo um oleoduto que liga o Azerbaijão à cidade turca de Ceyhan, passando pela capital georgiana, Tbilissi.O ministro dos Negócios Estrangeiros do Azerbaijão, Jeihun Bayrámov, deslocou-se na terça-feira à Bulgária para conversações com a sua homóloga, Teodora Guenchovska, tendo sido igualmente abordado o aumento do fornecimento de gás, segundo fontes citadas pela agência Efe.A Bulgária, a Grécia e a Itália já recebem atualmente gás do Azerbaijão através do gasoduto Transadriático.No mês passado, Aliev afirmou que o seu país pode duplicar o fornecimento de gás a Itália, mas para isso é necessário aumentar a capacidade de transporte do referido gasoduto.