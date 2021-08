Balanço Ida. Cerca de 800 resgatados, pelo menos quatro mortes

Pelas 20 horas locais, o vereador da localidade de Jefferson confirmava a terceira morte, sem revelar detalhes, de acordo com a abcNews.





Esta área está marcada pela destruição, com postes elétricos e arvores caídos.







Segundo a nbcNews, as auroridades de Louisiana investigam uma morte relacionada com as cheias do Ida que terá ocorrido devido a um ataque de crocodilo, perto do Lago Pontchartrain.







Em St. John Baptist, a cidade de Laplace foi duramente atingida com grandes inundação., disse a presidente da paróquia, Jaclyn Hotard à. "Todas as missões foram bem-sucedidas. Cada chamada recebida para resgatar alguém de sua casa, as equipas resgataram.sublinhou Hotard.

Residente em Ninth Ward, Wesley Foster, reformado de 74 anos diz que o Ida "Parecia que um monstro a tentar entrar" lembrando-se do vento forte que assolou a casa durante 10 horas. Foster refere ter sido poupado às cheias devido ao investimento de proteção do dique da cidade.







O sistema de proteção contra cheias construído ao redor de Nova Orleans, depois do histórico furacão Katrina, parece ter conseguido evitar enchentes catastróficas na cidade. Mas o parque da Grande Ilha não teve a mesma sorte e ficou submerso.





O apagão também atingiu a casa de Foster. "Tenho combustível suficiente para manter meu gerador a funcionar por mais um dia" conta o reformado ao, aguardando pacientemente a chegada de ajuda.

De acordo com as empresas de serviços públicos da Louisiana, mais de 20 mil funcionários estão na rua para avaliar os danos causados polo Ida. Esta contabilização poderá demorar dias por há muitas zonas inacessíveis devido a estradas cortadas e a altura das águas.



Mickey Welsh/Montgomery Advertiser- Reuters





A empresa Entergy Loiusiana acredita que 90 por cento dos clientes terão a electricidade restaurada rapidamente. Outras áreas podem sofrer cortes prolongados.







O corte de energia afeta dois milhões de residências e empresas em Louisiana e Mississipi, adiantou a Sky.





O Ida atingiu violentamente Bridge City, ainda os residentes estavam a preparar as malas para abandonar a localidade da margem do rio Mississipi.







"Não estávamos preparados para ficar sem energia”, disse Karen Brown ao Guardian, enquanto recordava que há 16 anos o Katrina não lhe tinha cortado a electicidade. Agora, Karen está alarmada. "Não temos ideia de quanto tempo vai demorar ou como vamos comer", diz.







Após a destruição do Ida na região, também em Nova Orleães a população revela-se preocupada porque está a ficar sem água e sem comida, e os 32º de temperatura que fazem durante o dia não melhoram a situação.Ida é a nona tempestade com direito a nome, da temporada de furacões no Atlântico de 2021. Formou-se na quinta-feira no Mar das Caraíbas e atingiu o sul dos Estados Unidos no fim-de-semana.